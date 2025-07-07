قررت النيابه العامة إخلاء سبيل إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق من محبسه، عقب قضائه فترة حبسه في قضايا نفقة.



وكانت المحكمة المختصة أجلت جلسة استئناف اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك والمنتخب السابق على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه بمبلغ مليون و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية لجلسة 15 سبتمبر للمذكرات واستخراج أسباب حبسه.



استئناف إبراهيم سعيد على حكم حبسه

وطلب محمد رشوان، محامي اللاعب إبراهيم سعيد خلال الجلسة، استخراج تصريح وشهادة لأسباب حبس اللاعب، والطعن على التحريات الخاصة بدخله “2 مليون جنيه في الشهر”، والطعن بالتزوير على المبلغ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.