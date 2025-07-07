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حوادث

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق

اللاعب ابراهيم سعيد
اللاعب ابراهيم سعيد

قررت النيابه العامة إخلاء سبيل  إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق من محبسه، عقب قضائه فترة حبسه في قضايا نفقة.


وكانت المحكمة المختصة أجلت جلسة استئناف اللاعب  إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك والمنتخب السابق على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه بمبلغ مليون و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية لجلسة 15 سبتمبر للمذكرات واستخراج أسباب حبسه.


استئناف إبراهيم سعيد على حكم حبسه 

وطلب محمد رشوان، محامي اللاعب  إبراهيم سعيد خلال الجلسة، استخراج تصريح وشهادة لأسباب حبس اللاعب، والطعن على التحريات الخاصة بدخله “2 مليون جنيه في الشهر”، والطعن بالتزوير على المبلغ.

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النيابة العامة براهيم سعيد منتخب مصر اللاعب ابراهيم سعيد

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