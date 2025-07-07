الإثنين 07 يوليو 2025
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حوادث

ضبط قائدي سيارتين أديا حركات استعراضية بالدقهلية بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر

ضبط قائدي سيارتين
ضبط قائدي سيارتين أدّيا حركات استعراضية بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائدا سيارتين يؤديان حركات استعراضية خطرة في إحدى مناطق محافظة الدقهلية، مما عرض حياتهما وحياة المارة للخطر.

<strong>ضبط قائدي سيارتين أدّيا حركات استعراضية بالدقهلية عرضت حياة المواطنين للخطر</strong>
ضبط قائدي سيارتين أدّيا حركات استعراضية بالدقهلية عرضت حياة المواطنين للخطر

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين، حيث تبيّن أن إحداهما منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدي السيارتين وهما:عامل وسائق كلاهما من سكان محافظة دمياط.

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وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقيامهما بأداء هذه الحركات الاستعراضية خلال حفلات الزفاف مقابل مبالغ مالية، وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمَين.

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