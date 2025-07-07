السجن 15 عاما وتغريم سائق 100 ألف جنيه لحيازته الحشيش وقيادته تحت تأثير المخدر بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة - الدائرة السابعة - بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على سائق، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وقيادة مركبة آلية تحت تأثير المخدر، وذلك بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

حيازته الحشيش وقيادته تحت تأثير المخدر بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "عبد الله ع. ع."، البالغ من العمر 28 عامًا، ويعمل سائقًا ومقيمًا بالتجمع الخامس في محافظة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية في الجناية رقم 3124 لسنة 2025 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 475 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم، بتاريخ 18 فبراير 2025، بدائرة قسم الخصوص، أحرز جوهرًا مخدرًا من مادة الحشيش بقصد التعاطي دون تصريح قانوني، وقاد مركبة آلية وهو تحت تأثير المخدر، بالمخالفة لأحكام القانون.

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