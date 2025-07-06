الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالزيتون

مشاجرة بالأسلحة النارية،
مشاجرة بالأسلحة النارية، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 أشخاص متورطين في إثارة الرعب بين أهالي شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة الزيتون، عقب نشوب مشاجرة عنيفة بينهم استخدموا خلالها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص بطلقات متفرقة، وذلك فور أن انتقلت قوات الأمن وتمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الحادث.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة مسلحة بشارع ترعة الجبل، أسفرت عن وقوع مصابين.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا بمحيط المنطقة لضبط المتسببين والسيطرة على الوضع.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بمديرية امن القاهرة قسم شرطة الزيتون الأسلحة النارية المشاجرة

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