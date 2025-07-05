السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات اقتحام مطعم بسلاح أبيض وترويع المواطنين في فيصل

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عامل لقيامه باقتحام مطعم وتحطيم محتوياته وترويع المواطنين بسلاح أبيض بمنطقة فيصل.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصًا يحمل سلاحًا أبيض أثناء اقتحامه أحد المطاعم بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وتحطيمه محتوياته وترويع المواطنين.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الحادث، وبسؤال مالك المطعم أقر بأنه بتاريخ 1 يوليو الجاري، نشبت مشادة كلامية بين المتهم وبعض العاملين، بسبب اعتراضه على كمية الطعام التي طلبها، ما دفعه لاحقًا إلى العودة حاملًا سلاحًا أبيض، وقام بإحداث تلفيات بالمكان، إلا أن تدخل الأهالي حال دون تصاعد الموقف، ولم يتم تحرير محضر بالواقعة في حينه.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه يعمل "عاملًا" ومقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة كما ورد في الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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وزارة الداخلية فيصل تحطيم مطعم بفيصل

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