السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في فيصل

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

تمكنت قوات الإطفاء بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات، دون حدوث خسائر في الأرواح.
 

وذلك فور أن دفعت قوات أمن الجيزة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فور تلقي بلاغ بالحادث من غرفة عمليات النجدة، وتواصل قوات المباحث فرض حصار بمحيط الحادث حتى يتم التأكد من عدم تجدده.

كما قامت بإخلاء سكان العقار الذي شهد الحادث لحين انتهاء رجال المطافئ من عمليات التبريد وقيام المعمل الجنائي  بفحص الحريق للوقوف على أسبابه، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل العقار، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط المكان لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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قوات الإطفاء قوات امن الجيزة النجدة

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