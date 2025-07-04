الجمعة 04 يوليو 2025
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حوادث

تحويل مروري لتنظيم حركة المركبات بطريق الواحات بعد انقلاب سيارة ربع نقل

إجراء تحويل مروري
إجراء تحويل مروري بطريق الواحات، فيتو

تواصل الخدمات المرورية تسيير الحركة المرورية على الطريق الدائري قبل طريق الواحات، بعدما شهد الطريق زحام مروري بسبب انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق، مما تسبب في عرقلة حركة المرور.

 وقام على الفور رجال المرور بسحب السيارة ورفع حطام الحادث، وأجرى تحويل مروري لتنظيم حركة المركبات لحين انتهاء قوات المباحث من فحص آثار الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه.


 تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث أعلى الدائري قبل الواحات، على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث انقلاب سيارة ربع نقل.

وحرر محضر بالواقعة لتتولى جهات التحقيق عملها بشأن الحادث للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث. 

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الخدمات المرورية طريق الواحات حركة المرور

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