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حوادث

ضبط عاطل سرق مشغولات وأموال موظف في مدينة نصر

ضبط متهم سرق ذهب
ضبط متهم سرق ذهب وأموال موظف بالقاهرة، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث متهم بسرقته مشغولات ذهبية ومبلغًا ماليًّا وهاتفًا محمولًا من داخل إحدى الشقق السكنية بأسلوب التسلق.


وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا في إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

وتلقى مدير مباحث القاهرة إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، من موظف  يتضرر  من تعرضه لسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول من داخل شقته بدائرة القسم.


وتم علي الفور تشكيل فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات التي انتهت بتحديد هوية المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالتسلق  وأرشد عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة للتولي التحقيقات.

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بمديرية امن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر مكافحة الجريمة

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