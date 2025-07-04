فريق بحث لكشف هوية بلطجي اقتحم مطعما بالجيزة واعتدى على مالكه بـ"سلاح أبيض"

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها في فحص مقطع فيديو متدوال على السوشيال ميديا يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقتحم أحد المطاعم في منطقة فيصل بالجيزة، ممسكًا بآلة حادة في يده ويعتـدي على صاحب المطعم بالسب والقذف، من خلال فريق بحث يعمل على تحديد هوية المتهم لكشف ملابسات الواقعة، وضبطته.

وكان قد تداول رواد “فيسبوك”، مقطع فيديو يظهر فيه شاب من أصحاب الهمم يعمل في المطعم "كاشير"، وخلال الحادث ظهرت عليه علامات الخوف والذعر، من بلطجي اقتحم عليه المطعم، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة القبض على “بلطجي فيصل”، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



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