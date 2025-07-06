بـ 43 مليون جنيه، حبس تشكيل عصابي بحوزته عقاقير مخدرة

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة جلب كميات ضخمة من العقاقير المخدرة والمهربة بقيمة 43 مليون جنيه تمهيدًا لترويجها في السوق المحلية.



ضبط تشكيل عصابي خطير

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد أكدت قيام تشكيل عصابي مكوّن من 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة والمنشطات بغرض الاتجار بها.

عقاقير مخدرة بقيمة 43 مليون جنيه قبل ترويجها بالأسواق

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم مداهمة مكان اختباء العناصر الإجرامية وضبطهم في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، حيث تم العثور بحوزتهم على أكثر من 3 ملايين قرص وأمبول من العقاقير المخدرة والمؤثرة والمهربة.



وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 43 مليون جنيه مصري، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية خلال الفترة الأخيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات مع المتهمين.



وتحرر محضر بالواقع وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

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