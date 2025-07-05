السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

كان بيصطاد، العثور على جثمان طالب غرق في نهر النيل بأبو النمرس

العثور على جثمان
العثور على جثمان طالب غرق في نهر النيل بأبو النمرس، فيتو

عثرت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة على جثمان شاب، وبإجراء التحريات والمعلومات تم تحديد هوية الجثمان الذي تبين أنها لطالب سقط في نهر النيل وهو يقوم بالصيد بمنطقة أبو النمرس.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان شاب بجوار مجرى النيل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية يرافقها فريق من الإسعاف إلى موقع البلاغ.


ومن خلال الفحص والمعاينة، تبين أن الجثمان لطالب مقيم بقرية منيل شيحة، وكان يصطاد حتى انزلقت قدماه في المياه، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق. 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارًا بالتصريح بدفن الجثمان.
 

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قوات الإنقاذ النهرى بمنطقة أبو النمرس بمديرية امن الجيزة

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