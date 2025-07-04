الجمعة 04 يوليو 2025
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حوادث

ضبط مستريحة الزاوية الحمراء استولت على أموال الأهالي بزعم الاستثمار في تجارة المواشي

ضبط ربة منزل متهمة
ضبط ربة منزل متهمة بالنصب على المواطنين في القاهرة، فيتو

تمكنت قوات مباحث الأموال العامة بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بقطاع الامن العام من ضبط ربة منزل متهمة بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بعدما أوهمتهم بقدرتها على استثمار أموالهم في مجالات مختلفة مثل استيراد الملابس من الخارج، وتجارة المواشي، وعدد من المشروعات التجارية الأخرى، وعرفت إعلاميا بمستريحة الزاوية الحمراء.

وتقدم عدد من الضحايا ببلاغات رسمية ضد المتهمة، بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة  وكشفت  الأجهزة الأمنية جهودها وتم ضبطتها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة بهدف الوصول إلى الثراء الفاحش  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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مباحث الأموال العامة بقطاع الامن العام وتجارة المواشي

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