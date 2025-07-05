ضبط سائق نقل ثقيل يسير عكس الاتجاه بالدقهلية برخصة منتهية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ترصد وقائع من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط سائق سيارة نقل ثقيل ظهر بمقطع فيديو أثناء سيره عكس الاتجاه بأحد الطرق بمحافظة الدقهلية.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة المتورطة، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة أجا). وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بمقطع الفيديو.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها، فى إطار الردع لمثل هذه التصرفات التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق.

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