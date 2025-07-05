بعد ارتباطه بالانتقال إلى الأهلي، ماذا قدم مصطفى محمد في رحلة الاحتراف؟

وضع مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي، المحترف المصري مصطفي محمد لاعب الزمالك السابق ونانت الفرنسي الحالي، ضمن الخيارات الموجود لتعويض وسام أبو علي مهاجم الفريق من الرحيل خلال فترة الانتقالات الجارية.

واقترب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإنتقال لنادي الريان القطري خلال الميركاتو الجاري.

ماذا قدم مصطفي محمد في الاحتراف؟

ومنذ رحيل مصطفي محمد عن الزمالك وخوضه لرحلة احتراف خاض صاحب الـ 27، 170 مباراة سجل خلالها 42 هدفا، وصنع 13 آخرين.

حيث شارك مع نانت الفرنسي في 112 مباراة، بجميع البطولات، سجل خلالها 25 هدفا، ونجح في صناعة 8 أهداف.

أما رفقة فريق جلطة سراي التركي، شارك في 58 لقاء بجميع البطولات، تمكن من تسجيل 17 هدفا، وصنع 5 آخرين.

الريان يرفع عرضه لحسم صفقة وسام أبو علي

ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء، فإن الريان قدم عرضا جديدا للنادي الأهلي وصلت قيمته إلى 9 ملايين دولار، للحصول علي خدمات وسام ابو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرا إلى أن إدارة الهالي لا تزال متمسكة بالحصول على 10 ملايين دولار، إلى جانب وضع بند نسبة من عائد بيع اللاعب مستقبلا، للموافقة على إتمام الصفقة.

أرقام وإنجازات وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق شارك في 60 مباراة في جميع البطولات، بواقع 4244 دقيقة، نجح خلالها في إحراز 38 هدفا، وصنع 10 آخرين.

وعلى صعيد الألقاب، نجح المهاجم الفلسطيني في الحصول على لقبين للدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة.

كما حصد أبو علي لقب هداف الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا.

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