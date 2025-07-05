معلومات عن علي يوسف المرشح لتدعيم دفاع الأهلي

جدد النادي الأهلي تحركاته للتعاقد مع الليبي على يوسف مدافع الإفريقي التونسي لتدعيم دفاع الفريق في الانتقالات الصيفية، وذلك حال رحيل المغربي أشرف داري عن الفريق.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع المدافع الليبي، ولكن الأمر مرهون برحيل المغربي أشرف داري بسبب اكتمال قائمة الأجانب ويترقب الأهلي وصول عروض رسمية للاعب المغربي من أجل إطلاق سراحه.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة معملومات عن علي يوسف المدافع الليبي المرشح للإنتقال للقلعة الحمراء.

من هو علي يوسف المرشح لتدعيم دفاع الأهلي

ولد علي يوسف في 9 يوليو 2001، ويبلغ من العمر حاليا 23 عاما.

يبلغ من الطول 1.88 متر.

قيمته التسويقية 650 ألف يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"

نشأته الكروية كانت في نادي أهلي بنغازي الليبي، حيث تدرج ضمن فرق الناشئين حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2019.

انتقل في أغسطس 2024 إلى نادي الإفريقي التونسي بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

شارك مع الإفريقي التونسي في 27 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وحصل علي 4 بطاقات صفراء.

شارك علي مع منتخب ليبيا في 5 مباراة دولية.

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