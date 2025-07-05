السبت 05 يوليو 2025
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أحمد حسن: الأهلي أنهي التعاقد مع أسد الحملاوي بعد رحيل وسام أبو علي

الأهلي أنهى التفاوض
الأهلي أنهى التفاوض مع أسد الحملاوي، فيتو

أسد الحملاوي، كشف لاعب الأهلي السابق أحمد حسن، والملقب بـ "الصقر"، عن إنهاء النادي الأهلي للاتفاق مع المهاجم السويدي ذي الأصول الفلسطينية، أسد الحملاوي، الذي انتقل إلى صفوف شلوسك فروتسلاو في الشتاء الماضي.

الأهلي أنهي التعاقد مع أسد الحملاوي

وقال أحمد حسن "الصقر" عبر حسابه بالفيس بوك: "مصدر في الأهلي: أنهينا الاتفاق مع أسد الحملاوي على ضمه بالموسم الجديد، ونترقب رحيل وسام أبو علي لإرسال قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بمليون يورو"

 


جدير بالذكر أن مفوض نادي الريان القطري القاهرة، فيصل العتيبي، غادر اليوم السبت، بعد الاجتماع مع مسئولي القلعة الحمراء للتفاوض بشأن شراء الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تلقي النادي الأهلي عرضًا رسميًا من الريان القطري لشراء وسام أبو علي، مقابل نحو 7 ملايين دولار، بجانب بعض المكاسب المالية الإضافية. 

كما تشهد الساعات المقبلة، فصلًا جديدًا في المفاوضات، حيث نقل مفوض الريان مطالب الأهلي المالية إلى إدارة النادي القطري، وذلك تمهيدًا لحسم الأمر بشكل رسمي قريبًا.

النادي الأهلي كان يتفاوض مع مصطفى محمد

ويذكر أن النادي الأهلي كان يتفاوض مع مصطفى محمد مهاجـم نانت الفرنسي لرحيل وسام أبوعلي.. وهو الأسم الذي يحظى بقبول كبير داخل النادي، خاصة من جانب لجنة التخطيط.

اللاعب أسد الحملاوي، فيتو
اللاعب أسد الحملاوي، فيتو


كما يتفاوض الأهلي مع أسد الحملاوي ويوسف ساليتش بالإضافة إلى 2 لاعبين آخرين من فلسطين تم ترشيحهم لصفوف الأهلي، وخوسيه ريبيرو حصل على فيديوهات لمشاهدة اللاعبين.

وتشير بعض المصادر في النادي الأهلي الى أن الأهلي يقترب بشدة من التعاقد مع المهاجم أسد الحملاوي والنادي يعمل في الوقت الحالي علي إنهاء الصفقة رغم التعاقد مع محمد شريف.

كما يقترب النادي الأهلي من التعاقد مع الفلسطيني أوجستين منصور لاعب وسط حوراني البارجوياني
وهناك تفكير في ضم الفلسطيني أوجستين منصور، لاعب خط الوسط، وخوسيه ريبيرو لم يمانع فكرة التعاقد معه.

وكشفت تقارير إعلامية عن هوية النادي الذي دفع أسد الحملاوي، لاعب شلوسك فروتسلاو البولندي للتمرد، وعدم الانتظام في تدريبات ناديه، خلال الفترة الحالية.

أسد الحملاوي يتمرد على نادية لأجل الأهلي

وكان نادي شلوسك فروتسلاو، الناشط في دوري الدرجة الثانية البولندي قد أعلن قبل عدة أيام تمرد أسد الحملاوي، والمرتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك، حيث غادر معسكر الفريق دون الحصول على إذن.

الأهلي يتفاوض مع أسد الحملاوي، فيتو
الأهلي يتفاوض مع أسد الحملاوي، فيتو


وكشفت صحيفة ترانسفيري البولندية أن المهاجم الفلسطيني، أسد الحملاوي مهتم بالنادي الأهلي، إلا أن الأهلي ليس هو من دفعه للتمرد على شلوسك فروتسلاو، بينما هو نادٍ روماني، يُدعى يونيفيرسيتاتيا كرايوفا.

يُذكر أن المهاجم السويدي ذو الأصول الفلسطينية، أسد الحملاوي كان قد انتقل إلى صفوف شلوسك فروتسلاو في الشتاء الماضي، ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2027، وخاض مع الفريق 16 مباراة، أحرز خلالهم 7 أهداف.
 

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