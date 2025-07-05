السبت 05 يوليو 2025
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ملفات وحوارات

مسلسل وسام أبو علي في الأهلي.. مجلس الخطيب يتمسك باستمرار المهاجم الفلسطيني ويرفع سقف التفاوض.. لا بيع بأقل من 10 ملايين دولار.. رفض ضغط اللاعب ووكيله.. ورد حاسم من القلعة الحمراء على هداف الفريق

وسام أبو علي
وسام أبو علي

رفض مسؤولو النادي الأهلي  مناقشة أي عروض تقل عن 10 ملايين دولار لشراء المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي ، الذي أصبح أحد العناصر البارزة في صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

ورغم وصول عدد من العروض العربية مؤخرًا، فإن القيمة المالية لم تكن على مستوى طموحات الإدارة الحمراء، حيث تم رفض جميع العروض المقدمة لعدم وصولها للرقم الذي حدده النادي كحد أدنى لبدء أي تفاوض رسمي.

10 ملايين دولار… رقم لا تفاوض عليه

مصادر من داخل القلعة الحمراء أكدت أن الإدارة وضعت سقما واضحًا لا يمكن النزول عنه هو 10 ملايين دولار، كحد أدنى لفتح باب التفاوض بشأن اللاعب، وذلك في ضوء الأداء الفني القوي الذي قدمه وسام منذ انضمامه للفريق.

القرار جاء بعد اجتماع ثلاثي ضم محمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد يوسف المدير الرياضي، وريبيرو المدير الفني، حيث تم الاتفاق على أهمية بقاء اللاعب في ظل احتياجات الفريق الفنية.

ضغط من اللاعب ووكيله… ورد حاسم من الأهلي

ورغم هذا التمسك الإداري والفني، إلا أن ضغوطًا بدأت تظهر من قبل اللاعب ووكيل أعماله، من أجل تسهيل رحيله، خاصة بعد تلقيه عروضًا مغرية من أندية مثل الريان القطري والوصل الإماراتي.

الأهلي لم يغلق الباب تمامًا، لكنه ثبت موقفه الواضح: لن يتم بيع اللاعب إلا بالقيمة التي تحفظ الاستثمار الفني والمالي للنادي.

درس أزارو لا يُنسى

ويستند قرار الأهلي في جزء كبير منه إلى التجربة السابقة مع وليد أزارو، المهاجم المغربي الذي تلقى عرضًا صينيًا مغريًا في عام 2018 بقيمة 7 ملايين دولار، لكن تم رفضه آنذاك بداعي حاجة الفريق الفنية.

النتيجة؟ تراجع مستوى أزارو، وبيعه لاحقًا بمبلغ لا يتجاوز 900 ألف يورو فقط لنادي الاتفاق السعودي في 2020، مما تسبب في خسارة استثمارية كبيرة للنادي، وصفها بعض المتابعين بـ”الفادحة”.

ويخشى مسؤولو الأهلي تكرار هذا السيناريو مع وسام أبو علي، ولذلك وضعوا حدودًا واضحة لضمان عدم خسارة مالية أو فنية جديدة.

أرقام مميزة تُصعب القرار

وسام أبو علي ليس مجرد مهاجم في القائمة، بل أحد أفضل لاعبي الأهلي خلال الموسم والنصف الماضيين.
شارك في 60 مباراة، سجل خلالها 38 هدفًا، وصنع 10 أهداف أخرى، بمجموع 48 مساهمة تهديفية، ما يعكس تأثيره المباشر في نتائج الفريق.

ويرتبط وسام بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2028، وهو ما يمنح النادي أفضلية تفاوضية واضحة، سواء في التمسك به أو بيعه وفقًا لشروطه الخاصة.

نهاية مفتوحة… والبقاء الأقرب

رغم الضغوط والعروض الخارجية، يبقى الأقرب الآن أن يواصل وسام أبو علي مشواره مع الأهلي، لا سيما أن الجهاز الفني يراه جزءًا أساسيًا من المشروع الرياضي، إلى جانب عدم وصول أي عرض للرقم المطلوب.

ومع فتح باب الانتقالات الصيفية، ستكون الأيام القادمة حاسمة في تحديد مصير أحد أبرز المهاجمين في الدوري المصري.

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