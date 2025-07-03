خطوات تجديد ترخيص السيارات التجارية إلكترونية والمستندات المطلوبة

ترصد فيتو لقرائها، خطوات تجديد ترخيص سيارات تجارية إلكترونيًا ، والمستندات المطلوبة وكيفية دفع رسومها إلكترونيًّا، والفوائد الرئيسية من الحصول علي تجديد الرخصة عبر الإنترنت، في التقرير التالي..

خطوات تجديد ترخيص سيارات تجارية إلكترونيًّا

وخلال السطور التالية نسرد خطوات تجديد ترخيص سيارات تجارية إلكترونيًا كالتالي:

_الدخول إلى بوابة مرور مصر: يجب أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر الرقمية.



_إنشاء حساب أو تسجيل الدخول: إذا كان لديك حساب سابق، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

_أما إذا كنت مستخدمًا جديدًا، عليك إنشاء حساب جديد من خلال إدخال بياناتك الشخصية وتفاصيل السيارة.

_اختيار خدمة تجديد الترخيص: بعد تسجيل الدخول، اختر الخدمة الخاصة بتجديد ترخيص سيارات تجارية من بين الخدمات المتاحة.

_إدخال بيانات السيارة: قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة عن السيارة التجارية مثل رقم الترخيص، رقم اللوحة المعدنية، نوع السيارة، وأي تفاصيل أخرى مطلوبة.



خطوات دفع الرسوم إلكترونيًا لتجديد سيارات تجارية

_ بعد إدخال البيانات، سيتم حساب الرسوم المقررة لتجديد الترخيص.

_ يمكن دفع الرسوم عبر بوابة الدفع الإلكتروني المعتمدة باستخدام بطاقة ائتمانية أو طرق دفع أخرى.

_استلام إيصال التجديد: بعد إتمام عملية الدفع، سيحصل المستخدم على إيصال يُثبت تجديد الترخيص، ويمكن استخدامه لتسلم اللوحات المعدنية أو أي مستندات أخرى من وحدة المرور.



المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص سيارات تجارية إلكترونيًا

_إثبات الهوية: بطاقة الهوية الشخصية أو الرقم القومي للمستفيد من الخدمة.

_وثيقة التأمين: يجب تقديم وثيقة التأمين الإجباري على السيارة التجارية، والتي تكون سارية المفعول.

_الوثائق التجارية: مثل السجل التجاري ورخصة المحل أو النشاط التجاري، حسب الحاجة.

_الفحص الفني: في بعض الحالات، قد يُطلب إجراء فحص فني للمركبة إذا كانت هناك شكوك في حالتها الفنية أو إذا كانت قد مضت مدة طويلة على آخر فحص.



الفوائد الرئيسية لتجديد ترخيص سيارات تجارية إلكترونيًا

_التوفير في الوقت والجهد

_سهولة الدفع: يمكن دفع الرسوم عبر الإنترنت باستخدام مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، مما يسهل العملية.

_إجراءات سريعة ومرنة: تجديد الترخيص الإلكتروني يتم بسرعة، ويعطي مالك السيارة مرونة في تحديد الوقت المناسب لإجراء العملية.

_متابعة حالة التجديد: يمكن للمستخدم متابعة حالة طلب التجديد عبر حسابه على بوابة مرور مصر.



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