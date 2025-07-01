الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فريق بحث لكشف لغز مقتل شاب في المطرية

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف لغز مقتل شاب عثر على جثته بدائرة قسم شرطة المطرية، من خلال فريق بحث يعمل على جمع المعلومات والتحريات، لتحديد هوية المجني عليه بالتعاون مع قوات الأمن العام، تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط بالحادث، لتحديد الجناة.

 

وذلك عقب أن تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة  بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان شاب مقتولًا داخل نطاق دائرة قسم المطرية، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني، وجارٍ فحص مسرح الجريمة، ورفع آثار الحادث وتم نقل المتوفى للمستشفى العام.

ماس كهربائي وراء حريق جراج عقار سكني في القاهرة

ضبط عاطل استولى على مجوهرات ربة منزل في الجيزة

القبض على السائق المتسبب في مصرع شخص سقط عليه ونش أثناء تواجده داخل سيارته على الأوتوستراد

القبض على سائق سيارة نقل بتهمة دهس شابا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

إخماد حريق بعقار سكني في عين شمس والمعمل الجنائي يفحص السبب

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة مسنة داخل شقتها بالجيزة

تحذيرات لقائدي المركبات، 15 حالة تتسبب في سحب رخصة القيادة والسير

القبض على عاطل أطلق النار على أسرته بمنشية البكاري

تفاصيل حادث الطريق الإقليمي وضحايا لقمة العيش في المنوفية (إنفوجراف)

انقلاب سيارة ملاكي على محور 6 أكتوبر بسبب السرعة الجنونية دون إصابات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث الجنائي قوات الأمن العام اجهزة الامن بالقاهرة قسم المطرية

الأكثر قراءة

بشايرها بدأت، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين في طقس اليوم الثلاثاء

ننشر نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتهم في مصرع فتيات المنوفية

جاب الخلاصة، طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف المستور بعد انتقادات حفل المغرب

المليارات الضائعة، زغلول صيام يكشف مفاجأة جديدة بعد انفراده بالتلاعب في عقدي زيزو وتريزيجيه (فيديو)

كأس العالم للأندية، الهلال يتأخر أمام مانشستر سيتي 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

قائد أوركسترا حفل شيرين عبد الوهاب في المغرب يخرج عن صمته للدفاع عنها بعد أزمة "بلاي باك"

الدور على مقاول الأنفار، تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة كارثة "فتيات العنب" بالمنوفية

شهر الخير، زيادات تاريخية في الأجور والمعاشات وتحسين أوضاع العاملين بقطاعي الصحة والتعليم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتسبب في مصرع فتيات المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 1 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 1 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية