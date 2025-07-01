فريق بحث لكشف لغز مقتل شاب في المطرية

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف لغز مقتل شاب عثر على جثته بدائرة قسم شرطة المطرية، من خلال فريق بحث يعمل على جمع المعلومات والتحريات، لتحديد هوية المجني عليه بالتعاون مع قوات الأمن العام، تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط بالحادث، لتحديد الجناة.

وذلك عقب أن تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان شاب مقتولًا داخل نطاق دائرة قسم المطرية، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني، وجارٍ فحص مسرح الجريمة، ورفع آثار الحادث وتم نقل المتوفى للمستشفى العام.

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