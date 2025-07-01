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حوادث

حريق هائل في مصنع بلاستيك بأكتوبر ووقوع إصابات

حريق هائل في مصنع
حريق هائل في مصنع بلاستيك في أكتوبر، فيتو

نشب حريق هائل داخل مصنع أدوات بلاستيكية مكون من 3 طوابق على مساحة 700 متر بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، أسفر عن وقوع إصابات وتم نقلهم إلى المستشفى العام.


 تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للدخان من المنطقة الصناعية الأولى وبالانتقال تبين نشوب حريق مصنع أدوات بلاستيكية مكون من 3 طوابق على مساحة 700 متر بالمنطقة الصناعية  بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، نتج عنه التهام مكونات المصنع وإصابة 3 عمال باختناقات.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء كما تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق وجارٍ القيام بعمليات التبريد حتي يتمكن فريق المعمل الجنائي من فحص آثار الحريق ومعاينته للوقوف على أسبابه. 

بينما تجري قوات المباحث الجنائية جمع التحريات والمعلومات حول الحادث ومحاصرة الخسائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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حريق قسم شرطة ثالث اكتوبر النجدة الحماية المدنية المباحث الجنائية

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