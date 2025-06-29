الأحد 29 يونيو 2025
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حوادث

إخماد حريق بعقار سكني في عين شمس والمعمل الجنائي يفحص السبب

حريق بعقار سكني
حريق بعقار سكني في عابدين، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل، عقار سكني مكوّن من 9 طوابق بدائرة قسم شرطة عابدين وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة، ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء، فور أن تلقت قوات أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالحادث.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه، عقب انتهاء رجال المطافي من عمليات التبريد.

وتقوم قوات البحث الجنائي بجمع المعلومات واستجواب صاحب العقار والسكان القاطنين به وفرض كردون أمني حول محل الحادث لمنع تجدده وامتداده للعقارات الأخرى وإخلاء العقارات من السكان ومحاصرة الخسائر التي تسبب فيها الحريق.

 

وكانت الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الحادث، وتم الدفع بأربع سيارات إطفاء لإخماد النيران ومحاصرتها، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول العقار، لمنع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قوات الحماية المدنية قسم شرطة عابدين الحماية المدنية المعمل الجنائي

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