الإثنين 30 يونيو 2025
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حوادث

القبض على السائق المتسبب في مصرع شخص سقط عليه ونش أثناء تواجده داخل سيارته على الأوتوستراد

تصادم ونش بسيارة
تصادم ونش بسيارة ملاكي بطريق الأوتوستراد، فيتو

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق سيارة نقل سقط من فوقها ونش على سيارة ملاكي وتسبب في وفاة قائدها، على طريق الأوتوستراد اتجاه حلوان.

وكانت قوات الأمن والخدمات المرورية توجهت لموقع الحادث وعملت على رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المركبات وسحب السيارة والونش والتحفظ عليهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث سقوط ونش من على سيارة ووجود حالة وفاة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شاب، متأثرًا بإصابته نتيجة الحادث وجار استخراج الجثة ورفع آثار الحادث، وتحرير محضرًا بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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بمديرية امن القاهرة أمن القاهرة والخدمات المرورية النجدة

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