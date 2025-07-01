الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحريات الأولية تكشف سبب حريق ببدروم عقار سكني في الهرم

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق ببدروم بعقار سكني في الهرم، فيتو

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق نشب  في “بدروم” عقار سكني مكون من 5 طوابق، بدائرة قسم شرطة  الهرم، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، ومعاينته للوقوف على أسباب الحريق عقب قيام قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق  حدوث ماس كهربائي داخل الجراج.

 وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل “بدروم” عقار بمنطقة الهرم، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الطوابق العليا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ماس كهربائي وراء حريق جراج عقار سكني في القاهرة

ضبط عاطل استولى على مجوهرات ربة منزل في الجيزة

القبض على السائق المتسبب في مصرع شخص سقط عليه ونش أثناء تواجده داخل سيارته على الأوتوستراد

القبض على سائق سيارة نقل بتهمة دهس شابا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

إخماد حريق بعقار سكني في عين شمس والمعمل الجنائي يفحص السبب

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة مسنة داخل شقتها بالجيزة

تحذيرات لقائدي المركبات، 15 حالة تتسبب في سحب رخصة القيادة والسير

القبض على عاطل أطلق النار على أسرته بمنشية البكاري

تفاصيل حادث الطريق الإقليمي وضحايا لقمة العيش في المنوفية (إنفوجراف)

انقلاب سيارة ملاكي على محور 6 أكتوبر بسبب السرعة الجنونية دون إصابات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المعمل الجنائي قسم شرطة الهرم الحماية المدنية ماس كهربائي

الأكثر قراءة

ننشر نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتهم في مصرع فتيات المنوفية

المليارات الضائعة، زغلول صيام يكشف مفاجأة جديدة بعد انفراده بالتلاعب في عقدي زيزو وتريزيجيه (فيديو)

الدور على مقاول الأنفار، تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة كارثة "فتيات العنب" بالمنوفية

قائد أوركسترا حفل شيرين عبد الوهاب في المغرب يخرج عن صمته للدفاع عنها بعد أزمة "بلاي باك"

وسائل إعلام تونسية تعلن العثور على جثمان الطفلة مريم

سبب وفاة الممثلة الهندية شيفالي جاريوالا نجمة "كانتا لاجا" المفاجئ

هجوم على مطار كركوك بالعراق ومحاولة استهداف مصفاة بيجي بطائرات مسيرة (فيديو)

مش جدعنة نخلص عليها، عمرو أديب يدافع عن شيرين عبد الوهاب بعد انتقادات حفل المغرب (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينها ثعابين وعقارب..تفاصيل إحباط أكبر محاولة تهريب زواحف نادرة بمطار القاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 1 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية