التحريات الأولية تكشف سبب حريق ببدروم عقار سكني في الهرم

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق نشب في “بدروم” عقار سكني مكون من 5 طوابق، بدائرة قسم شرطة الهرم، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، ومعاينته للوقوف على أسباب الحريق عقب قيام قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي داخل الجراج.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل “بدروم” عقار بمنطقة الهرم، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الطوابق العليا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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