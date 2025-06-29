جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة مسنة داخل شقتها بالجيزة

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تكثيف جهودهم لكشف لغز العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الجيزة، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث، ومناقشة شهود العيان وتحديد هوية المترددين علي المجني عليها في وقت متزامن لاكتشاف الجريمة، كما يقوم المعمل الجنائي بفحص آثار الحادث ورفع البصمات المتواجد داخل الشقة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إخطار يتضمن على جثمان سيدة مسنة داخل شقتها السكنية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وعثر على جثمان سيدة مسنة على رقبتها إشارب وفوطة موضوعة في فمها داخل شقتها بالجيزة، وتم اكتشاف سرقة 7 غوايش وسلسلة وهاتفها.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق للعرض على الطب الشرعي للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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