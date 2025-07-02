الأربعاء 02 يوليو 2025
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محافظ الدقهلية يتابع حملة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية (صور)

حملة مرورية وتحليل
حملة مرورية وتحليل مخدرات بالدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، الحملة المشتركة بين إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وحدة الكشف عن المخدرات برئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والمخالفات المرورية بكمين القاسمي بالسنبلاوين، وكمين صهرجت الكبرى.

ضبط الحالة المرورية والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، كما تهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وقامت لجنة مكبرة، بشن حملة شملت تحليل مخدرات مفاجئا والتفتيش على المخالفات المرورية، وذلك بكمين القاسمي بالسنبلاوين، وكمين صهرجت الكبرى بميت غمر، وأسفرت عن ضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بعد عمل التحاليل اللازمة لهم، حفاظا على حياة وسلامة المواطنين أثناء قيادة السيارات، كذلك تم التفتيش من قبل إدارة المرور على سائقي السيارات بكل أنواعها وضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق التعريفة المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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