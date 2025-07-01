أبرز المعلومات عن خدمات النيابة العامة الإلكترونية وخطوات دفع الطلب

ترصد فيتو لقرائها، أبرز المعلومات عن المرحلة الثانية التي تطلقها النيابة العامة من خدماتها الإلكترونية عبر بوابتها الرسمية، وخطوات دفع الطلب، في الإقرار التالي..

المعلومات عن المرحلة الثانية التي تطلقها النيابة العامة من خدماتها الإلكترونية

_الخدمات تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023.

_الخطوة جاءت في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي.

_المرحلة تبدأ لتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات.

_الخدمات إلكترونيا تعد بنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.

_النيابة أوقفت استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية.

_يتم تقديم الطلبات إلكترونيا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة.

_يتم استلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات.

_الأمر يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم.

_النيابة العامة دعت المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يوليو 2025.

_نشرت النيابة الكود التالي، أو الاتصال على الرقم التالي: 0221221888

وذلك لإنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

خطوات دفع الطلب على موقع النيابة العامة



وحددت النيابة العامة خطوات الدفع الإلكترونية علي الموقع الخاص بها للحصول علي الخدمات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي بوابة النيابة العامة من هنا وتسجيل الدخول.

- يتم إدراج الرقم القومي في المكان المخصص لاسم المستخدم ثم كتابة كلمة السر ثم الضغط على استمرار.



يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول برمز التحقق OTP ويتمّ إدراجه في المكان المخصص ثم الضغط على (تسجيل الدخول).

- بعد تسجيل الدخول يتم اختيار الخدمة «نيابات الأسرة مثلًا».

- خدمة متابعة الطلبات.





- بعد استلام رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول تفيد بانتظار دفع الرسوم يتمّ إدراج مسلسل الطلب وإدراج رمز التحقق ثم الضغط على (استعلام).

- تظهر حالة الطلب انتظار دفع الرسوم ويتمّ الضغط على التفاصيل الدفع.

- الضغط على (دفع الرسوم) ثم تظهر شاشة تأكّيد الدفع الإلكتروني يتمّ الضغط على (موافق).

- يتمّ اختيار طريقة الدفع (بطاقات بنكية) ثم إدراج بيانات بطاقة الدفع ثم الضغط على (ادفع )

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