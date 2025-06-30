ضبط عاطل استولى على مجوهرات ربة منزل في الجيزة

ألقت قوات مباحث الجيزة القبض على عاطل متهم بالاستيلاء على مشغولات ذهبية من ربة منزل بعد أن أوهمها المتهم برغبته في شرائها بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

والمشغولات الذهبية عبارة عن غوايش وسلسلة وحلق بعدها لذا بالفرار بالذهب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

حيث قامت قوات البحث الجنائي بجمع المعلومات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة وتحديد هوية المتهم عقب ورود بلاغ تلقاه مدير مباحث الجيزة، من سيدة اتهمت فيه شخصا بسرقة مشغولات ذهبية خاصة بها.

وذكرت مقدمة البلاغ أن المتهم أوهمها برغبته في شراء مصوغات ذهبية، وعقب ذلك استولى عليها وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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