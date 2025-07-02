الاستماع لأقوال الشهود في اتهام الفنان وليد فواز بالتعدي على محاسب بالسب والقذف

تستكمل نيابة الهرم في الجيزة، تحقيقاتها في واقعة اتهام الفنان وليد فواز بالتعدي على محاسب بالسب والقذف، إثر مشادة نشبت بينهما في منطقة حدائق الأهرام، بسبب خلاف على أولوية المرور.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان في الحادث، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، أمرت باستدعاء الفنان لسماع أقواله في التهم المنسوبة إليه.

تفاصيل بلاغ محاسب ضد الفنان وليد فواز

وكان قسم شرطة الهرم تلقى، بلاغا من محاسب في العقد الرابع من العمر، يفيد بتعرضه للتعدي اللفظي من قبل شخص، اكتشف أنه الفنان وليد فواز، وذلك خلال قيادة كل منهما لسيارته داخل أحد شوارع منطقة حدائق الأهرام.

وقال محرر البلاغ: إن الواقعة بدأت عندما حاول كل منهما المرور بسيارته في اتجاه معاكس للآخر داخل شارع ضيق، ما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بين الطرفين.

وأفاد المبلغ بأن الفنان نزل من سيارته، ووجه إليه عبارات نابية أمام المارة، على حد وصفه، وأهانه أمام جميع المواطنين.

وقدم الشاكي مقطع فيديو التقطه أحد المارة بواسطة كاميرا هاتف، ويظهر فيه الفنان في حالة انفعال وهو يتحدث بصوت مرتفع أمام السيارة.

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