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حوادث

القبض على سائق سيارة نقل بتهمة دهس شابا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

القبض على سائق دهس
القبض على سائق دهس شابا في الجيزة، فيتو

تمكنت قوات مباحث الجيزة من القبض على سائق سيارة نقل دهس شابا أثناء عبوره طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم نقله للمستشفى العام. 

كانت قوات الأمن تلقت بلاغا من الخدمات المرورية بموقع الحادث، يفيد بوقوع حادث ووفاة شاب.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعمل علي تحديد هوية الجاني من خلال تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة  داخل عمليات المرور التي تؤمن الطرق وتراقب  المخالفات المرورية، وتم ضبطه والتحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث، وأمام جهات التحقيق اعترف بارتكابه الواقعة وهروبه من مكان الواقعة خوفا من المساءلة القانونية. 

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي ووجود حالة وفاة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شاب، متأثرًا بإصابته نتيجة الحادث.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات. 

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مباحث الجيزة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي والخدمات المرورية

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