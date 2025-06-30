ماس كهربائي وراء حريق جراج عقار سكني في القاهرة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة علي حريق اندلع داخل جراج عقار سكني مكون من 12 طابقًا، بشارع محمد حسانين هيكل بمدينة نصر، دون خسائر بشرية.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق عقب انتهاء قوات المطافي من عمليات التبريد للوقوف علي الأسباب.

وتقوم المباحث الجنائية بجمع التحريات والمعلومات عن الحادث ومناقشة شهود العيان وإخلاء السكان ومحاصرة موقع الحادث لحين التأكد من عدم تجدده مرة أخرى.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب نشوب الحريق داخل الجراج ماس كهربائي.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل جراج عقار بمنطقة مدينة نصر، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الطوابق العليا، في حين جرت عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





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