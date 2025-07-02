أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار سعر الذهب.. ارتفاع أسعار 8 أنواع من السجائر بدءا من اليوم.. البورصة تربح 12 مليار جنيه بختام التعاملات.. والصناعة تمنح مصانع الأسمنت مهلة شهرا

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر جرام الذهب ختام تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم ، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية فى ختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 بجميع الجرامات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا

وأدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وارتفاع الأسعار، كما أن ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5314 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4615 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3985 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37200 جنيه.

(CIB) يتسلم تكريمًا من اتحاد بنوك مصر تقديرًا لدور قطاعه القانوني في دعم قضايا القطاع المصرفي

في تقدير مستحق للدور الفعّال الذي يقوم به القطاع القانوني في البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، قام اتحاد بنوك مصر بتكريم محمود عباس – رئيس القطاع القانوني بالبنك، لما قدّمه من إسهامات بارزة في دعم الاتحاد خلال عدد من النزاعات القضائية التي واجهت القطاع المصرفي.

وقد جرى التكريم خلال اجتماع اللجنة الفنية القانونية لاتحاد بنوك مصر، بحضور محمد شعبان – وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وأشرف شعبان – المستشار القانوني للاتحاد، وعدد من كبار مسؤولي القطاعات القانونية بالبنوك.

ويعكس هذا التكريم تقدير الاتحاد للمهنية العالية والخبرة القانونية التي يتمتع بها فريق العمل القانوني في CIB، ودوره الحيوي في ترسيخ بيئة قانونية متماسكة تدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزز من قوة مواقفه في القضايا ذات الطابع الاستراتيجي.

صندوق النقد يدعو المركزي الأوروبي لتثبيت الفائدة عند 2% ويحذر من هذا الإجراء

دعا ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي البالغ 2%، محذرا من إجراء أي خفض إضافي ما لم تطرأ صدمات جوهرية تغير من مسار توقعات التضخم في منطقة اليورو.

منتدى البنك المركزي الأوروبي

جاءت تصريحات كامر خلال مقابلة مع وكالة «رويترز»، على هامش مشاركته في منتدى البنك المركزي الأوروبي بمدينة سينترا البرتغالية.

وشدد كامر على أن المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان، وأن على البنك أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة وألّا يتحرك بعيدًا عن هذا المستوى الحذر ما لم يكن هناك مبرر تضخمي حقيقي.

خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة

ويأتي هذا التصريح في وقت خفّض فيه البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يونيو 2024، لكنه ألمح إلى توقف مؤقت في دورة التيسير النقدي خلال هذا الشهر، رغم استمرار توقعات الأسواق بأن يشهد العام الجاري خفضًا إضافيًا إلى مستوى 1.75%.

مناقشة تعزيز مرونة المؤسسات فى مواجهة تهديدات الأمن السيبراني في منتدى SHIFT

شهدت القاهرة ختام فعاليات منتدى SHIFT العالمي، والذي أقيم بحضور أكثر من 300 من قادة التكنولوجيا وصناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات وخبراء الأمن السيبراني من القطاعين العام والخاص، وذلك لتحقيق هدف مشترك وهو تعزيز مرونة المؤسسات في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.

جلسات نقاشية مستقبلية

شهدت أجندة المنتدى جلسات نقاشية مستقبلية، حوارات فكرية ونقاشات مفتوحة مع نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين، حيث يأتي منتدى SHIFT القاهرة ضمن الجولة العالمية التي تنظمها كومفولت، وتم تصميمه لتزويد المؤسسات بالمعرفة والأطر والتقنيات اللازمة لتقليل المخاطر وتعزيز استمرارية العمليات.

تناولت الجلسات عددا من الموضوعات التي تحتل الاولوية في الواقع مثل التصدي ضد برامج الفدية، حماية البيانات في بيئات الحوسبة متعددة السحب، اكتشاف التهديدات المعتمد على الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات مواءمة الجاهزية السيبرانية مع أهداف النمو المؤسسي.

القومي لتنظيم الاتصالات يتيح وسائل دفع جديدة بتطبيق "تليفوني"

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إضافة وسائل دفع جديدة من خلال تطبيق "تليفوني"، وذلك بهدف تيسير عملية تسجيل وسداد رسوم أجهزة التليفون المحمول (IMEI) وتحسين تجربة المستخدم، بما يعزز من كفاءة المنظومة الرقمية الجديدة ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

حوكمة استخدام الهاتف المحمول

ويأتى ذلك في إطار خطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير منظومة حوكمة استخدام الهاتف المحمول في مصر، حيث تشمل وسائل الدفع المتاحة حاليًا الكروت البنكية لجميع البنوك، إلى جانب إمكانية الدفع المباشر من خلال فروع بعض البنوك وهي البنك الأهلي المصري، المصرف المتحد، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

كما تمت إضافة إمكانية الدفع عبر شبكة خدماتي، وهي شبكة تحصيل تمتلك ماكينات دفع إلكتروني لدى عدد كبير من المنافذ والتجار المنتشرين في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تفعيل المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات وكارت "ميزة" كوسيلة دفع مرنة وآمنة.

المشاط: مبادرات «منصة إشبيلية للعمل» تحقق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) بمدينة إشبيلية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» التي تم إطلاقها خلال المؤتمر، وأدوات تمويل التنمية، بمشاركة كارلوس كويرو، وزير الاقتصاد الإسباني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الحكومات وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة.

ضيق الحيز المالي المتاح للدول النامية

وفي كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لحكومة المملكة الإسبانية على استضافتها لهذا الحدث الهام في وقت يمر فيها الاقتصاد العالمي بتحولات كبيرة، ويواجه تحديات معقدة تهدد قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، خاصة بسبب ضيق الحيز المالي المتاح للدول النامية والناشئة، وارتفاع أعباء الديون، وزيادة التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرة إلى تطلع المجتمع الدولي للخروج بنتائج مثمرة تدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وتعالج الاختلالات الهيكلية في النظام الحالي، وضرورة إعلاء قيم التعاون متعدد الأطراف للتغلب على تلك التحديات.

البورصة تربح 12 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.338 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 32820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 40781 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14740 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10006 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13498 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة.

ارتفاع أسعار 8 أنواع من السجائر بدءا من اليوم

ارتفاع اسعار السجائر اليوم، أعلنت شركة "آي تي جي" عن زيادة في أسعار بعض منتجاتها من السجائر، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء 2 يوليو.

ارتفاع اسعار السجائر

وجاءت قائمة اسعار السجائر المعلنة طبقا للمستند الذى حصلت فيتو عليه كالتالى:

سجائر "كامل" اصفر 73 جنيها

سجائر "كامل" ازرق 73 جنيها

سجائر "كامل" اكتيفيت 76 جنيها

سجائر "وينستون" " احمر - ازرق - سيلفر - كاستر: 67 جنيها

سجائر وينستون اكسبند 69 جنيها

وزير المالية: التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي يتطلب آليات تمويلية مرنة ومستدامة

عقد أحمد كجوك، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كلافير جاتيتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا.

تعزيز التعاون الأفريقي والدولي

أكد كجوك، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشامل يُسهم في دعم مسارات التنمية بالدول الأفريقية.

شراكات الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار المالي

وأوضح أن مواءمة السياسات التنموية مع الإصلاحات الوطنية أمر ضروري لتعظيم الأثر الإيجابي لجهود التنمية، لافتًا إلى أهمية توافق البرامج التنموية مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، وأن مصر تحرص دائمًا على البناء على شراكات الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو العادل في أفريقيا، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة.

أضاف كجوك، أن أفريقيا بحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون، وتحقيق الأهداف التنموية للقارة، موضحًا أن تمويل التنمية المستدامة يتطلب أدوات مالية مرنة تتناسب مع الأوضاع فى أفريقيا.

"إي آند مصر" تعلن عن شراكة استراتيجية مع مدينة الفجيرة للإبداع لتمكين رواد الأعمال المصريين إقليميا



أعلنت شركة "إي آند مصر"، الرائدة في حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن شراكة استراتيجية جديدة مع مدينة الفجيرة للإبداع، إحدى أبرز المناطق الحرة في دولة الإمارات، في خطوة تُعزز ريادة الأعمال العابرة للحدود، وتهدف إلى تمكين روّاد الأعمال المصريين من الوصول إلى خدمات ترخيص تجارية وإعلامية في دولة الإمارات عبر تجربة رقمية موثوقة وسهلة وآمنة.

فرصة مميزة للمصريين

وتتيح هذه الشراكة فرصة مميزة للمصريين من أصحاب الطموحات الإقليمية لتوسيع أعمالهم خارج مصر، من خلال حلول متكاملة وعمليات تسجيل موحدة تُسهّل الحصول على رخص تجارية وإعلامية، وتضمن الامتثال القانوني الكامل دون تعقيد أو تأخير، كما تسهم في دعم تطلعات الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع والنمو، وبناء جسور التعاون بين مصر والإمارات في قطاعات التكنولوجيا والإبداع.

"اندرايف" سفر تطلق مسابقة للمستخدمين للفوز برحلة إلى الساحل الشمالي شاملة الإقامة والتنقلات



أطلقت خدمة اندرايف سفر مسابقة خاصة لمستخدمي القاهرة طوال شهر يوليو، حيث سيتم مكافأة الركاب الأكثر استخدامًا للتطبيق وتحقيق أعلى معدل من الرحلات برحلة إلى الساحل الشمالي لقضاء عطلة أسبوعية.

جوائز الفائزين الأوائل

سيحصل الفائزون الأوائل الذين يكملون أكبر عدد من الرحلات خلال الشهر على:

* إقامة مجانية في الساحل الشمالي عطلة نهاية الأسبوع.

* مواصلات ذهابًا وعودة عبر خدمة in Drive سفر.

* عشاء عائلي فاخر في مطعم مأكولات بحرية شهير.

* تذاكر VIP لحضور حفلات غنائية.

وزير الاتصالات يلتقي بالمتقدمين للالتحاق بمبادرة "الرواد الرقميون"

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، بالشباب المتقدمين للالتحاق بالمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"، بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي منحة تدريبية مجانية بالكامل يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، وبالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية، وكذلك الشركات المتخصصة في تنمية المهارات الشخصية واللغوية والجامعات الدولية.

مواكبة متطلبات سوق العمل

وألقى الدكتور عمرو طلعت كلمة أكد خلالها اهتمام الدولة بالاستثمار في تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب، بما يسهم في تمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي.

وأشار إلى أن إعداد كوادر شابة مؤهلة يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التحول الرقمى، ودفع جهود التنمية في مصر وتعزيز تنافسية الكفاءات المصرية على الساحة الدولية.

كامل الوزير: منح مصانع الأسمنت مهلة شهرا لتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة

قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ضبط سوق الأسمنت لتحقيق التوازن

يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.

المركزي يعلن خطوات تقديم الشكاوى في البنوك

كشف البنك المركزي عن خطوات تقديم العملاء في جميع البنوك الشكاوي البنكية وكيفية التعامل معها.

وقال البنك المركزي: إن التواصل العملاء يكون من خلال الموقع الإلكتروني للبنك أو زيارة الفرع أو عبر مركز الاتصال، محددا باقي الخطوات لجميع العملاء بما يضمن حصولهم على حقوقهم.

المشاط: مصر تعمل على تحقيق توازن دقيق بين التمويل المحلي والدولي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعدد من الفعاليات حول إتاحة الحيز المالي للدول النامية والأطر والمنصات الوطنية ومواءمة تدفقات رؤوس الأموال مع أهداف التنمية المستدامة إتاحة الحيز المالي للدول النامية ورؤية جديدة للديون.

جاء ذلك في إطار مشاركتها المستمرة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إتاحة الحيز المالي للدول النامية ورؤية جديدة للديون

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط بجلسة نقاشية بعنوان «إتاحة الحيز المالي: رؤية جديدة للديون وتمويل التنمية»، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين رئيس فريق الخبراء الأممي المعني بالديون؛ المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ورولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وزووزانا بريكسيوفا، مديرة قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA).

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