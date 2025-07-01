توقعات أسعار الفائدة في المركزي الأوروبي

ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2% خلال شهر يونيو الماضي، ليعود إلى مستوى الهدف المتوسط الأجل الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي، وذلك بعد أن سجّل 1.9% في مايو، بحسب بيانات رسمية نُشرت اليوم الثلاثاء.

توقعات الخبراء حول الفائدة

ويتوقّع الخبراء أن يُجري البنك خفضًا إضافيًا واحدًا بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام الجاري، ليصل معدل الفائدة إلى 1.75%، وفقًا لتسعير الأسواق المالية.

كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قد صرّحت الشهر الماضي بأن البنك «في موقع جيد للتعامل مع الظروف غير المؤكدة»، مؤكدة أن «دورة السياسة النقدية تقترب من نهايتها».

وفسّر المستثمرون هذه التصريحات على أنها تلميح لاحتمال تجميد خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرّر في يوليو الجاري.

النفط واليورو عاملان مؤثران في معادلة التضخم

وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا بنسبة وصلت إلى 26% خلال يونيو، بعد بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران، وهو ما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام. غير أن هذه المكاسب تراجعت بشكل كبير بعد تدخل الولايات المتحدة ونجاحها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين.

من جهة أخرى، ساهم ارتفاع قيمة اليورو، بنسبة تقترب من 14% منذ بداية العام أمام الدولار الأميركي، في خفض كلفة العديد من الواردات إلى منطقة اليورو، مما أدى إلى تراجع الضغوط التضخمية في قطاعات متعددة.

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