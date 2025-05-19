أول تعليق من "إي آند مصر" بشأن إعلانها الأخير

‏أصدرت إي آند مصر توضيحا بخصوص الحملة الإعلانية الأخيرة، مشيرة إلى أنه تم تفسير بعض ما جاء فيها على غير مقصد الشركة.

لا يعبر عن الغرض من الحملة

قالت إي آند مصر إنها تؤكد احترامها وتقديرها لجميع جماهير الرياضة المصرية، كما تؤكد أن ذلك التفسير لا يعبر عن مقصد إي آند مصر أو الغرض من الحملة الإعلامية.

كما تؤكد مجددا على كامل احترامها لجميع الأندية والكيانات الرياضية المصرية، كجزء من القيم الأساسية لها.

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