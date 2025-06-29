انطلاق فعاليات منتدى SHIFT  العالمي للأمن السيبراني بالقاهرة الثلاثاء

تنطلق الثلاثاء المقبل 1 يوليو فعاليات منتدى SHIFT العالمي في القاهرة في الأول من يوليو 2025 حيث يناقش تسارع وتيرة التهديدات السيبرانية بسبب تزايد هجمات برامج الفدية والهجمات القائمة على تقنيات التعلم الآلي.

خبراء الأمن السيبراني

ومن المتوقع أن يجمع منتدي SHIFT القاهرة أكثر من 300 خبير من خبراء الصناعة بجانب قادة الفكر وخبراء الأمن السيبراني لاستكشاف استراتيجيات حديثة للمرونة.

ومع تسارع وتيرة الاقتصاد الرقمي في مصر، يتطلب تعرض البلاد لمخاطر سيبرانية متزايدة التعقيد لاتخاذ إجراءات حيث يجهز مؤتمر "SHIFT القاهرة" مؤسسات القطاعين العام والخاص بالاستراتيجيات والأدوات والأطر اللازمة للحد من المخاطر والحفاظ على جاهزية العمل وتعزيز الأمن السيبراني.

بدءا من الكشف الذكي عن التهديدات والاستجابة لها، وصولا إلى الامتثال للوائح التنظيمية واستعادة البيانات وسيقوم هذا الحدث بتقديم خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لبناء مؤسسات مرنة وجاهزة للمستقبل.

كما يتضمن برنامج منتدي SHIFT القاهرة كلمات رئيسية هامة من قادة الصناعة الذين يرسمون مستقبل الأمن السيبراني إلى جانب جلسات الخبراء حيث سيحظى الحضور بفرصة الاطلاع المباشر على أحدث الابتكارات Commvault والتي تتضمن حماية البيانات السحابية الأصلية. التأمين ضد برامج الفدية والتعافي منها باستخدام الذكاء الاصطناعي، توحيد أدوات الأمن المجزأة وتنظيمها والمواءمة مع الأطر التنظيمية لضمان استمرارية العمليات.

مواجهة تهديدات الأمن السيبراني

صمم "SHIFT القاهرة" لمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر حيث سيعرض تقنيات متقدمة وشراكات استراتيجية وأفضل الممارسات العملية التي تساعد المؤسسات على تقليل المخاطر، تعزيز الجاهزية وضمان التعافي السريع والآمن في مواجهة مشهد التهديدات الحالي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

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