أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة..ارتفاع مارلبورو وLM بدءا من اليوم.. ميريت تسجل 105 جنيهات... وشعبة الدخان: مهمة لزيادة موارد الدولة

اسعار السجائر اليوم بعد الزيادة، أعلنت الحكومة عن مشروع تعديل جديد على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن إعادة تصنيف أسعار السجائر وزيادة الفئة الضريبية على الأصناف المحلية والمستوردة.واستهدف مشروع القانون زيادات سعرية جديدة لكل شريحة من السجائر، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة، مع إقرار تطبيق زيادات سنوية تدريجية لمدة 3 سنوات متتالية.

اسعار السجائر بعد زيادة الفئة الضريبة



وتصبح اسعار السجائر بعد زيادة الفئة الضريبة وزيادة الحد الأقصى لأسعار السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا.

- أصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا ولا يجاوز 56،44 جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهًا.

- المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا.

- كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12 % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 1 يوليو

اسعار السجائر اليوم بعد الزيادة

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وLM بدءا من اليوم

وتعد شركة فيليب موريس مصر اول شركة تقوم بزيادة اسعار منتجاتها بعد اقرار الحكومة لتعديلات جديدة بضريبة القيمة المضافة للسجائر

اسعار السجائر اليوم،وأعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها، بدءا من 1 يوليو 2025.

وأكدت شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢.

قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر أصبحت كالتالي:-



السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 105 جنيهات.



السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 97 جنيها.



السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 79 جنيها.



السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 76 جنيها للعبوة.



السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 76 جنيها للعبوة.



السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA Capsules" بأنواعها 80 جنيها للعبوة.



السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS " بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

وأعلن علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، أن " فيليب موريس مصر مستمرة في عملها الجاد لتلبية إحتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية، وتدعم الرؤية الطموحة التي وضعتها الشركة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان".

قائمة أسعار سجائر شركة الشرقية للدخان اليوم الثلاثاء:

- أسعار السجائر البوكس 38.75 جنيه



- أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 38.75 جنيهًا.



- أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 38.75 جنيهًا



- أسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 38.75 جنيهًا



- أسعار السجائر بوسطن /بلمونت 38.75 جنيهًا



- أسعار السجائر كليوباترا سوبر 38.75 جنيهًا



- أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 38.75 جنيهًا



- أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 38.75 جنيهًا



- أسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 38.75 جنيهًا

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر مهمة لزيادة موارد الدولة

اكد إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ان اقرار الحكومة لتعديلات جديدة بضريبة القيمة المضافة للسجائر جاءت في وقتها وللصالح العام لخزينة الدولة والشركات.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ فـيتو إن هذا يعوض خزينة الدولة عن المصروفات في قطاعات أخري، لافتا إلى أنه تم تعديل حدود شرائح أسعار السجائر في مصر، مما يسمح للشركات بزيادة الأسعار. لافتا إلى أنه بذلك تم تعديل شرائح تسعير السجائر المحلية، بما يفتح الباب أمام الشركات المنتجة والمستوردة لإجراء زيادات سعرية جديدة على منتجاتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن القرار يتضمن رفع الحد الأقصى للشريحة السعرية الأولى “الدنيا” من 38 إلي 48 جنيها، وهو ما يتيح للشركات التي كانت تبيع ضمن هذه الفئة زيادة أسعار منتجاتها بنحو 9.20 جنيه.

وأوضح أن الشريحة الوسطي للسجائر جرى تعديلها لتباع السجائر حتى 69 جنيهًا بدلًا من الحد السابق البالغ 48 جنيهًا، بينما تبدأ الشريحة الثالثة من 69 جنيهًا فأكثر دون سقف سعري محدد، مما يمنح الشركات الكبرى مساحة أكبر لتعديل الأسعار حسب استراتيجياتها. موضحا أن متوسط أسعار السجائر قد يرتفع بأكثر من 12% خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى إلي زيادة 12 % كل عام بدءا من 5 نوفمبر.

وقال إن هذا يأتى بما يتوافق مع الزيادات في تكلفة الإنتاج، والنقل، والضرائب. لافتا الى ان هذا يأتى في إطار تنظيم السوق وضبط عمليات التسعير، ولمواجهة الارتفاعات المتتالية والشديدة فى اسعار النوالين والشحن والتوزيع والتأمين. كما ان ان تلك التغيرات تأتي استجابة لمتغيرات السوق، فضلًا عن التغيرات الضريبية التي تم اعتمادها في وقت سابق. وقال إن إعادة تسعير الشرائح هو منع التلاعب السعري في السوق، وتوفير آلية واضحة للمستهلكين، والتجار، والشركات على حد سواء.

وقال: وفقا للقرار فقد تم فرض 500 قرش للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي علي 48 جنيها، و750 قرشا للعبوة علي السجائر المصنعة محليا، والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي علي 48 جنيها، ولا يجاوز 69 جنيها أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 69 جنيها، و800 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها النهائي علي 69 جنيها

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