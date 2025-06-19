صندوق النقد الدولي: الوقت مناسب لتعزيز الدور العالمي لليورو

رأت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن هناك فرصة لتعزيز الدور الذي يؤديه اليورو عالميا، في ظل المخاوف المحيطة بالدولار الأمريكي بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

هناك فرصة كبيرة لليورو

وقالت للصحفيين في لوكسمبورج اليوم الخميس إن هناك فرصة كبيرة لليورو لأداء دور أكبر عالميا. بالنظر إلى البحث عن أصول آمنة عالية الجودة، نجد في هذه المرحلة أن هناك قيودًا على طرح هذه الأصول"، بحسب وكالة بلومبرج.

وتتوافق تعليقاتها مع تصريحات صناع القرار، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، الذين دعوا أوروبا إلى اغتنام الفرصة وتحويل هجمات ترامب على التجارة العالمية والمؤسسات الأمريكية إلى مصلحتها.

واعترفت جورجيفا أن المستثمرين المحتملين في اليورو ما زالوا مقيدين بالتفتت التنظيمي، وغياب سوق رأس مال عميقة، وسوق داخلية غير مكتملة، وطاقة باهظة الثمن، لكنها أضافت أن هذه عقبات يمكن لأوروبا إزالتها.



وأضافت أن فرص الاستثمار في الأسهم وفي الشركات المبتكرة أكثر حضورا، من شأنه أن يجذب التدفقات إلى العملة الموحدة في أوروبا.

التوجه نحو مستوى أعلى من الإنفاق الدفاعي

واعتبرت أنه مع توجه الاتحاد الأوروبي نحو مستوى أعلى من الإنفاق الدفاعي، ونحو دمج نظامه في مجال الطاقة، فإن ذلك يوفر فرصة مادية لنمو الأصول القائمة على اليورو، مشيرة إلى أن هناك اهتماما قويا من جانب المستثمرين في أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.