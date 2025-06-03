تنظيم الاتصالات يقر أوقات عمل منافذ بيع شركات المحمول خلال عيد الأضحى

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات وشركات المحمول والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتكون كالتالي:

أوقات العمل خلال العيد

أول أيام عيد الأضحى (الجمعة 6 يونيو 2025): إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات.

واعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى (السبت 7 يونيو 2025) وحتى نهاية إجازة العيد، يبدأ التعامل مع الجمهور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة صباحًا.

على أن تكون مواعيد التعامل مع الجمهور في كافة نقاط البيع ومراكز الخدمة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك طبقًا للمواعيد الصيفية المقررة مسبقًا.



وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

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