الأربعاء 02 يوليو 2025
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اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية: فرصة للشركات الصغيرة للحصول على شهادات الجودة الدولية

فرصة للشركات المصرية
فرصة للشركات المصرية للحصول على شهادات الجودة الدولية

أعلن  المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومركز التجارة الدولي (ITC) عن بدء المرحلة الثانية من مبادرة الحكومة الألمانية "التحالف من أجل جودة المنتجات في أفريقيا – AfPQ II" وذلك  للحصول على شهادات الجودة الدولية. 

وتهدف المبادرة إلى دعم الشركات المصرية العاملة في: قطاع الزراعة- الصناعات الغذائية- مستحضرات التجميل الطبيعية وذلك من خلال: تدريبات جماعية وفردية متخصصة- استشارات فنية للحصول على شهادات الجودة - دعم في اختيار جهة إصدار الشهادة - تمويل 50% من تكلفة الشهادة خلال السنة الأولى. 

 الشهادات المستهدفة:
• ISO 9001
• ISO 22000
• HACCP
• FSSC 22000

 وتتضمن شروط المشاركة:
 شركة مصرية (صغيرة أو متوسطة)
تعمل في أحد القطاعات المذكورة
 جاهزة للتصدير ولديها اهتمام من مشترٍ أوروبي

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المجلس التصديري للصناعات الغذائية التصديرى للصناعات الغذائية الزراعة

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