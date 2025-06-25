الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البنك المركزي وحياة كريمة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جهود التنمية المجتمعية المستدامة

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تعزيز المشاركة التطوعية في دعم مشروعات التنمية المجتمعية المستدامة والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات. 

ووقع مذكرة التفاهم عن البنك المركزي المصري، غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، وعن مؤسسة حياة كريمة، عهود وافي رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري.

 

مبادرات متكاملة في مجالات العمل المجتمعي

يأتي ذلك في ضوء جهود البنك المركزي للمساهمة في النهوض بالمجتمع، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة لتيسير حياة المواطنين، حيث سيتم بموجب المذكرة توحيد الجهود لتنفيذ مبادرات متكاملة في مجالات العمل المجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.


وفي هذا الإطار سيقوم البنك المركزي بالمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة من خلال الموظفين العاملين بالبنك لدعم المبادرات ذات الاهتمام المشترك.

ويتماشى هذا التوجه مع أهداف العمل التطوعي التي تشمل: تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في التنمية، تعزيز العدالة الاجتماعية، تحقيق التكافل بين فئات المجتمع، ونشر قيم الرحمة والالتزام والمسؤولية، تأكيدًا على أهمية هذه الشراكة التي تمثل انطلاقة نحو نموذج متكامل يجمع بين التنمية المجتمعية واستغلال العنصر البشري في آنٍ واحد، ويعكس قدرة المؤسسات الوطنية على إحداث أثر حقيقي ومستدام في حياة المواطنين.

متى يجوز الكشف عن سرية حسابات العميل في البنك وفق قانون البنك المركزي

نائب رئيس الوزراء: مبادرة حياة كريمة أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة

وفي نفس السياق، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة موازية "معًا نصنع أثرًا" لتعميق مفهوم التطوع المؤسسي داخل القطاع المصرفي، باعتباره أحد ركائز التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين موظفي القطاع المصرفي، وتحويل الطاقات البشرية إلى أدوات تغيير حقيقية تُحدث أثرًا ملموسًا في تطوير المجتمع والنهوض به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى البنك المركزى المصرى العمل التطوعي تعزيز جهود التنمية بنك المركــزي المصـري حياة كريمة جهود البنك المركزي

مواد متعلقة

متى يجوز الكشف عن سرية حسابات العميل في البنك وفق قانون البنك المركزي

توقيع بروتوكول تعاون خماسي لإطلاق مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"

الأكثر قراءة

يمهل ولا يهمل، علاء مبارك يكشف أمرا خطيرا تعاني منه إسرائيل وينذر بنهايتها

أخبار مصر: خطر يزحف على سد النهضة، حادث مأساوي بالطريق الأوسطي، جريمة أسرية تهز المنوفية، وبشرى عن سعر البن

سعر جرام الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

لقطع الشك باليقين، صور كاشفة تظهر ماذا حدث بمنشآت إيران النووية بعد الضربة الأمريكية

برسالة إلى الرئيس، رشا راغب تغادر منصب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

بالأسماء، تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية برئاسة السيسي

نص المادة السابعة في تعديلات الإيجار القديم التي تسمح بطرد المستأجر

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: الهجرة النبوية كانت حدثًا فارقًا في مسار الرسالة الإسلامية

مفتي الجمهورية عن ذكرى الهجرة: من أعظم المحطات التي يتجدد فيها الإيمان

«ذرية بعضها من بعض»، الشعراوي يوضح الفرق بين أنساب الدم وأنساب الدين والقيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية