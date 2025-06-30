الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرئيس العراقي يستقبل مدبولي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية

الرئيس العراقي ومصطفى
الرئيس العراقي ومصطفى مدبولي، فيتو
ads

استقبل الدكتورعبد اللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، على هامش المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية خلال الفترة من 30 يونيو حتى 3 يوليو 2025.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس جمهورية العراق عن ترحيبه بمشاركة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، كما عبر عن ترحيبه بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، وطلب نقل تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والتي تمتد عبر العصور المختلفة، ومتطلعا لتوطيد تلك الروابط خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، تطرق رئيس جمهورية العراق للأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، معربا في هذا الصدد عن تطلعه لاستقرار الأوضاع، وضرورة التنسيق الوثيق بين الجانبين لدعم هذا الاستقرار، ونشر السلام في المنطقة.

كما عبر الرئيس العراقي عن أهمية رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وتقديم مختلف أوجه الدعم الإنساني له، مع ضرورة القيام بإعادة إعمار المناطق المتضررة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والعراق في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على دعم التعاون الثنائي، معربا عن تقديم التهنئة بنجاح دولة العراق الشقيقة في استضافة القمة العربية الأخيرة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد رئيس مجلس الوزراء الثوابت المصرية حيال هذه القضية، وخاصة حق الشعب الفلسطيني في استقلال دولته وفقا لحدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي تعاون البلدين في دعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورعبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق مؤتمر الامم المتحدة الدكتور مصطفى مدبولي مصر عبدالفتاح السيسى مجلس الوزراء القضية الفلسطينية مقاطعة إشبيلية الإسبانية 30 يونيو

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يستفسر من نظيره الفلسطيني عن طبيعة الأوضاع في الضفة الغربية

رئيس الوزراء يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"

الـ 9 عالميًا والأول إفريقيًا، مصر تقفز 35 مركزًا في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

نيابة عن رئيس الجمهورية، مدبولي يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية

"الوزراء" يكشف حقيقة بيع المستشفيات الحكومية وتسريح العاملين بها

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء لتعويض أهالي قرية "السنابسة" بعد فاجعة الطريق الإقليمي (إنفوجراف)

كامل الوزير عن حادث الإقليمي: "هات أي استشاري طرق وراجع ورانا.. متقولش أي كلام وخلاص"

كامل الوزير لأهالي ضحايا الحادث الإقليمي: الرئيس قال طبطبوا على الناس واللي عايز يشتغل هنشغله

الأكثر قراءة

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

رئيس النواب يحرج الحكومة خلال جلسة مناقشة الإيجار القديم (تفاصيل)

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم

نائب لـ الحكومة: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاقين" وتعديل الإيجار القديم عقاب اجتماعي

نائب عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار

وكيلا النواب: هدفنا خروج تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

موعد صيام عاشوراء 2025 وحكم الدعاء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية