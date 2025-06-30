البنك التجاري الدولي يجدد بنجاح شهادة ISO لنظام إدارة استمرارية الأعمال

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (سي اي بي CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن تجديد شهادة ISO 22301:2019 الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، والخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال، وذلك تأكيدًا على التزامه المستمر بأعلى معايير التميز المؤسسي والجاهزية التشغيلية.

ويُعد CIB من أوائل البنوك في مصر التي حصلت على هذه الشهادة منذ عام 2018، مما يعكس استراتيجيته الرامية إلى تعزيز ثقافة الاستمرارية المؤسسية والقدرة على التكيف مع التحديات المختلفة.

وتُعد شهادة ISO 22301:2019 معيارًا دوليًا معتمدًا لنظام إدارة استمرارية الأعمال، وتوفر إطارًا متكاملًا يُمكّن المؤسسات من الاستعداد المسبق للمخاطر والتهديدات المحتملة، ووضع خطط فعالة لضمان استمرار العمليات الحيوية في أوقات الأزمات. كما تُسهم هذه الشهادة في تعزيز مرونة الأعمال، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع مستوى الامتثال التنظيمي، وبناء الثقة مع كافة أصحاب المصلحة.

وقد جاء تجديد الشهادة بعد سلسلة من عمليات التدقيق الداخلي والمراجعات الدقيقة لأداء البنك، والتي أثبتت التزام CIB الكامل بجميع متطلبات ومعايير الأيزو. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على قوة أنظمة العمل الداخلية في البنك، ونهجه الاحترافي في إدارة الأزمات وتعزيز ثقافة التحسين المستمر على كافة المستويات التشغيلية.

ويؤكد هذا التجديد حرص CIB على الحفاظ على موقعه الريادي في السوق المصرفي المصري والإقليمي، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، بما يُعزز من جاهزية البنك لمواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.

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