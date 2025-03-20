الخميس 20 مارس 2025
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اقتصاد

البنك الدولي: إطلاق الاستراتيجية الشاملة للتمويل يؤكد التزام الحكومة بتحقيق التنمية

ستيفان جيمربت، فيتو
ستيفان جيمربت، فيتو

 أوضح ستيفان جيمربت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، أن إطلاق الاستراتيجية الشاملة لتمويل التنمية في مصر، يمثل لحظة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر، إذ يجسد التزام الحكومة المصرية وشركائها الدوليين بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مؤكدا أنها تعكس رؤية واضحة لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة ونموا.

 

الاستراتيجية الشاملة لتمويل التنمية

وأضاف جيمربت، في كلمته خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الشاملة لتمويل التنمية في مصر، أن إعداد استراتيجية تمويلية متكاملة، بمثابة حجر الأساس لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها مصر في مختلف القطاعات، حيث يمثل تمويل التنمية أداة حيوية تمكن الحكومات من اتخاذ قرارات دقيقة، وتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات التنموية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.

ربط الاستراتيجية التمويلية بالسياسات الحكومية

 وأكد على العديد من العوامل لنجاح تنفيذ الاستراتيجية، أولها دمج الاستراتيجية التمويلية في إطار اقتصاد كلي قوي ومستدام، وربط الاستراتيجية التمويلية بالسياسات الحكومية لتحقيق أقصى كفاءة ممكنة في استخدام الموارد، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات من خلال سياسات مالية وإدارية أكثر تطورًا، وكذلك استخدام التعاون الدولي والشراكات العالمية في دعم تنفيذ الاستراتيجية.

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كما أكد التزام مجموعة البنك الدولي، عبر أذرعه المختلفة، بتقديم الدعم للحكومة المصرية في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال حشد رأس المال الخاص، وتقديم التمويل الميسر، وتبادل الخبرات الدولية.

 

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