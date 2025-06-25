الأربعاء 25 يونيو 2025
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محافظات

الوادي الجديد على طريق التحول الرقمي، خدمات حكومية ذكية وهوية إلكترونية للمواطنين

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

وجه اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بوضع خطة زمنية للانتهاء من إضافة وإتاحة حصول المواطن على كافة الخدمات من خلال التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته المحافظة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التابعة للجهات الحكومية المختلفة، تسهيلًا على المواطنين بأنحاء المحافظة ومراعاةً للتباعد الجغرافي بين المراكز وبين المقار المركزية للحصول على هذه الخدمات.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، موقف رقمنة الخدمات الحكومية الجماهيرية من خلال التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته المحافظة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التابعة للجهات الحكومية المختلفة بالتزامن مع توجهات الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية الحكومية.

كما تابع محافظ الوادى الجديد، الإطلاق التجريبي للتطبيق من خلال إتاحة بعض خدمات قطاع التعليم بالمحافظة، حيث استقبل التطبيق 314 تظلمًا على نتيجة الشهادة الإعدادية ساهم من خلالها في اختصار الإجراءات وتوفير وقت وجهد أولياء الأمور والطلاب.

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