عراقجي: لا أحد يملك معلومات دقيقة عما يحدث حاليا بمنشأة فوردو النووية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: لا أحد يملك معلومات دقيقة عما يحدث حاليا في منشأة فوردو، مشيرا إلى أن حجم الأضرار كان كبيرا نتيجة الضربات الأمريكية.

استهداف إيران عسكريا خلال فترة التفاوض

وأشار عراقجي في مقابلة مع قناة CBS News الأمريكية إلى أن "استئناف المفاوضات لن يكون بهذه السرعة"، لافتا إلى أن "أي قرار لإعادة الانخراط يجب أن يسبقه ضمان واضح بأن الولايات المتحدة لن تعود إلى استهداف إيران عسكريا خلال فترة التفاوض".

وأكد عراقجي في الوقت ذاته أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا"، في إشارة إلى استعداد طهران الدائم لخوض مسار تفاوضي شريطة توافر الضمانات اللازمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، إلى جانب منشأتَي أصفهان ونطنز النوويتين، "دمرت بالكامل".

استئناف تخصيب اليورانيوم خلال بضعة أشهر

لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، أوضح في مقابلة مع (CBS News) أن الضربات تسببت في "أضرار جسيمة، لكنها لم تصل إلى حد التدمير الكامل"، مرجحا أن تتمكن إيران من استئناف تخصيب اليورانيوم خلال بضعة أشهر.

وذكر أن "منظمة الطاقة الذرية تقوم حاليا بدراسة وتقييم الوضع، وسيتم إبلاغ الحكومة بنتائج التحقيق".

إصلاح الأضرار بسرعة وتعويض الوقت الضائع

وفي هذا السياق، قال عراقجي: إن "التكنولوجيا والمعرفة النووية لا يمكن القضاء عليهما بالقصف"، مضيفا: "إذا كانت لدينا الإرادة، وهي موجودة، للمضي قدما مجددا في هذه الصناعة، فبإمكاننا إصلاح الأضرار بسرعة وتعويض الوقت الضائع".

وعند سؤاله عما إذا كانت إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم، أكد عراقجي أن "البرنامج النووي السلمي أصبح رمزا للفخر والكرامة الوطنية، وبعد خوض حرب مفروضة استمرت 12 يوما، من غير المرجح أن يتراجع الشعب الإيراني بسهولة عن حقه في التخصيب".

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