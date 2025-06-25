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خارج الحدود

بلينكن: الضربات الأمريكية لم تدمر البرنامج النووي الإيراني ولم تعطل منشأة فوردو

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن، فيتو

كتب وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن في صحيفة "نيويورك تايمز"، مقالا أكد من خلاله أن إيران قادرة على إصلاح الأضرار التي سببتها الضربات الأمريكية لمنشآتها النووية بسرعة.


وأضاف بلينكن: "فشلت الجهود الدبلوماسية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع أنه لا شك في أن الضربة الأمريكية أبطأت طموحات إيران النووية، إلا أنها قادرة على إعادة بناء المنشآت بسرعة في أماكن وأعماق يصعب اختراقها تقريبا، مع مواصلة تطوير الأسلحة في الوقت نفسه".

وأضاف بلينكن، نقلا عن خبراء، أن هناك شكوكا حول قدرة القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات على تدمير الأهداف في إيران.

وتابع: "لدى الخبراء الذين تحدثت معهم شكوك جدية حول قدرة القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات الفريدة، التي تزن 30 ألف رطل (13.6 طن)، على تعطيل منشأة فوردو وغيرها من الأهداف العميقة والمحصنة في البرنامج النووي الإيراني".

وختم بلينكن قائلا: "تشير التقارير الأولية إلى أنه على الرغم من تضرر البنية التحتية النووية الإيرانية بشدة، إلا أنها لم تدمر".

وفي وقت سابق، صرح السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، لشبكة "CNN" بأن الجيش الأمريكي لم يوجه "ضربة قاضية" للبرنامج النووي الإيراني، على الرغم من تصريحات ترامب.

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