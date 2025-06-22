الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نيويورك تايمز: إيران نقلت مواد نووية من منشأة فوردو قبل الضربة الأمريكية

تخصيب اليورانيوم
تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية الإيرانية، فيتو

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن هناك مؤشرات قوية على أن إيران قامت بنقل معدات حساسة، من بينها كميات من اليورانيوم، من منشأة فوردو النووية قبل الضربات العسكرية الأخيرة التي استهدفت الموقع.

 

شكوك حول نقل إيران اليورانيوم قبل ضرب المنشآت النووية

وأوضح المسؤولون، أن عملية نقل المواد النووية جرت على ما يبدو قبل وقت قصير من تنفيذ الضربة الأمريكية، في خطوة وُصفت بأنها تحرك استباقي من جانب طهران لتقليل الخسائر ومنع كشف قدراتها النووية الفعلية.

 

الجدل يتصاعد حول أهداف ونتائج الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية

وتثير هذه المعلومات تساؤلات حول مدى فعالية الضربة الأمريكية على الصعيد الفني ومدى التأثير، وسط ترجيحات بأن إيران كانت تتوقع الاستهداف وتستعد له بإخلاء أو إعادة تموضع المعدات النووية الأساسية.

 

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، أن التقييمات الأولية تشير إلى أن منشأة فوردو النووية في إيران تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الضربات الأمريكية الأخيرة، لكنها لم تُدمّر بشكل كامل.

مسؤولون إسرائيليون: منشأة فوردو النووية في إيران لم تدمر بشكل كامل

إيران تكشف حقيقة ظهور تلوث إشعاعي جراء الضربات الأمريكية للمواقع النووية

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيويورك تايمز إيران منشاة فوردو منشأة فوردو النووية الإيرانية اليورانيوم طهران المواد النووية الضربة الأمريكية الجيش الإسرائيلي

مواد متعلقة

مسؤولون إسرائيليون: منشأة فوردو النووية في إيران لم تدمر بشكل كامل

الطاقة الذرية: لا نستطيع في الوقت الحالي تقييم حجم الأضرار في منشأة فوردو الإيرانية

جيش الاحتلال: استهدفنا عشرات المواقع العسكرية في ‎إيران اليوم بـ 30 طائرة حربية

مسئول إيراني: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو النووية

الأكثر قراءة

خروج زوجة حسام حسن من قسم العامرية بعد قرار إخلاء سبيلها بقضية ضرب زوجها

قتلهم أثناء الصلاة، إرهابي يطلق الرصاص على المصلين ويفجر نفسه داخل كنيسة مار إلياس بسوريا

هل نقلت إيران موادها النووية قبل ضربات واشنطن؟ وزير الخارجية الأمريكي يرد

بعد قرار البرلمان الإيراني، ميرسك: سفننا تواصل الإبحار عبر مضيق هرمز

هيئة الطاقة الذرية الأردنية: استهداف مفاعل ديمونة الإسرائيلي بالغ الصعوبة

نيويورك تايمز: إيران نقلت مواد نووية من منشأة فوردو قبل الضربة الأمريكية

مسؤولون إسرائيليون: منشأة فوردو النووية في إيران لم تدمر بشكل كامل

نائب ترامب: تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة بمضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها

خدمات

المزيد

سعر السكر الأحد 22-6-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد 22-6-2025 في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى الهجرة النبوية، سبب وفاة السيدة خديجة بنت خويلد ومكان دفنها

الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانات سلوك محرم يهدر الحقوق ويهدم مبدأ تكافؤ الفرص

لماذا سمي يوم السبت بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية