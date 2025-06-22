نيويورك تايمز: إيران نقلت مواد نووية من منشأة فوردو قبل الضربة الأمريكية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن هناك مؤشرات قوية على أن إيران قامت بنقل معدات حساسة، من بينها كميات من اليورانيوم، من منشأة فوردو النووية قبل الضربات العسكرية الأخيرة التي استهدفت الموقع.

شكوك حول نقل إيران اليورانيوم قبل ضرب المنشآت النووية

وأوضح المسؤولون، أن عملية نقل المواد النووية جرت على ما يبدو قبل وقت قصير من تنفيذ الضربة الأمريكية، في خطوة وُصفت بأنها تحرك استباقي من جانب طهران لتقليل الخسائر ومنع كشف قدراتها النووية الفعلية.

الجدل يتصاعد حول أهداف ونتائج الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية

وتثير هذه المعلومات تساؤلات حول مدى فعالية الضربة الأمريكية على الصعيد الفني ومدى التأثير، وسط ترجيحات بأن إيران كانت تتوقع الاستهداف وتستعد له بإخلاء أو إعادة تموضع المعدات النووية الأساسية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، أن التقييمات الأولية تشير إلى أن منشأة فوردو النووية في إيران تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الضربات الأمريكية الأخيرة، لكنها لم تُدمّر بشكل كامل.

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