أخبار الفن اليوم، مصطفى كامل يكشف عن مفاجأة لـ شيرين، السقا وفهمي يحتفلان بالعرض الخاص لفيلمهما، ماجد المصري يقتحم بلاتوه يسرا في "الست لما"

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العددد من الأخبار الفنية وهي كالأتى..



قائد أوركسترا حفل شيرين عبد الوهاب في المغرب يخرج عن صمته للدفاع عنها بعد أزمة "بلاي باك"

خرج المايسترو مدحت خميس، قائد الأوركسترا المصاحب للفنانة شيرين عبد الوهاب في حفل مهرجان "موازين" بالمغرب، عن صمته للرد على الانتقادات التي وجهت إلى الفنانة بعد غنائها بطريقة "البلاي باك" خلال الحفل.



وقال “خميس” في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر قناة النهار: "أولًا موضوع البلاي باك مش معمول مخصوص للمغرب، ودي فقرة من فقرات شيرين من أكثر من سنة".

تواصل الفنانة يسرا تصوير مشاهد فيلمها الجديد “الست لما” داخل إحدى الاستديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المشاهد التي يتم تصويرها، "تقديم يسرا لأحد البرامج الفضائية، ويقوم رجل الأعمال الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري باقتحام البلاتوه، ويهدد الإعلامية التي تلعب شخصيتها يسرا إن لم تبتعد عنه.



وتلعب يسرا خلال العمل شخصية مذيعة تدخل في خلافات مع درة التي تلعب شخصية فتاة تعيش حياتها كما تريد دون مسئولية أو التزام، وهي ابنة شقيق يسرا، وتحاول يسرا أن تبعدها عما تفعل ولكنها تعترض.

في إحدى المناطق الشعبية يتواجد الفنان محمد إمام لتصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد “صقر وكناريا” والمشاهد التي يتم تصويرها عبارة عن سرقة سوبر ماركت، بعد مطاردة بعض الرجال له، بسبب عملية نصب قام بها.



ومن المقرر أن يلعب الثنائي إمام وشيكو شخصيتي صديقين كل منهما يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر”.

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن دعمه الكامل للفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا تقديره لمسيرتها الفنية المتميزة التي امتدت لأكثر من 25 عامًا.



وفي بيان رسمي عبر حساباته، قال مصطفى كامل: "أعلن، بشخصي وبصفتي، دعمي الكامل ومساندتي لأختي وزميلتي وحبيبتي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبأمر الله قريبًا سيتم تكريمها داخل نقابة المهن الموسيقية، تقديرًا لمشوارها الفني الراقي والمُشرف".

كشفت عدد من التقارير الصحفية، أن منصة آبل بدأت رسميا بالتفكير على إنتاج على جزء ثاني من فيلم براد بيت F1.



وكشفت مصادر مطلعة من داخل منصة آبل، أن البدء رسميا في إنتاج جزء ثاني من فيلم F1، سيكون معتمدًا على مدى نجاح الفيلم في شباك التذاكر، والذي حقق إيرادات تجاوزت الـ144 مليون بميزانية تقدر بأكثر من 200 مليون دولار، في أول أسبوع له في شباك التذاكر العالمي.

مازالت الفنانة شيرين عبد الوهاب حديث مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب الهجوم عليها بعد غنائها بتقنية البلاي باك في حفلها بمهرجان موازين المغربي مما أدى لتعرضها لإنتقادات لاذعة.



الهجوم على شيرين عبد الوهاب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة فيديو لمعجبة مغربية أرسلت رسالة لشيرين عبر إنستجرام تهددها وتطلب منها أن تعيد لها أموالها التي صرفتها من أجل حضور الحفل، وإلا ستشكوها عبر وسائل الإعلام.

بعد حسن الأسمر، كشف الفنان أمير عيد، نجم فريق كايروكي عن مفاجآت جديدة للفريق خلال الفترة المقبلة مختلفة تقدم لأول مرة.



وقال أمير عيد: “إن فريق كايروكي ينوي تقديم أغاني cover لسيد مكاوي وحسن الأسمر”.

أغاني كايروكي الجديدة

ويواصل فريق كايروكي العمل على وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد والذي يضم عددًا من الأغاني المختلفة وذلك بعد آخر ألبوماتهم روما الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

يحتفل النجمان أحمد فهمي وأحمد السقا، مساء اليوم الثلاثاء بالعرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد، داخل أحد المولات الكبرى بمدينة الشيخ زايد.

تفاصيل فيلم أحمد وأحمد

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

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