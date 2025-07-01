مصطفى كامل يكشف عن مفاجأة لـ شيرين

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن دعمه الكامل للفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا تقديره لمسيرتها الفنية المتميزة التي امتدت لأكثر من 25 عامًا.



وفي بيان رسمي عبر حساباته، قال مصطفى كامل: "أعلن، بشخصي وبصفتي، دعمي الكامل ومساندتي لأختي وزميلتي وحبيبتي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبأمر الله قريبًا سيتم تكريمها داخل نقابة المهن الموسيقية، تقديرًا لمشوارها الفني الراقي والمُشرف".

يأتي هذا التكريم المرتقب تقديرًا لإسهامات شيرين الفنية الكبيرة، ومكانتها الراسخة في قلوب جمهورها داخل مصر وخارجها، باعتبارها واحدة من أبرز الأصوات النسائية في الوطن العربي.



تُعد شيرين عبد الوهاب واحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي، بصوتها الدافئ وأدائها المليء بالإحساس، تمكنت من حجز مكانة خاصة في قلوب الجماهير منذ بداياتها الفنية.

وبدأت مسيرتها الغنائية في سن مبكرة، حيث لفتت الأنظار بموهبتها الفريدة، لتتألق لاحقًا بعد انطلاقتها الرسمية بأغنية "آه يا ليل" التي شكلت نقلة نوعية في مسيرتها.

تميزت شيرين بأسلوب غنائي يجمع بين الكلاسيكية والعصرية، وقدمت خلال مسيرتها عددًا كبيرًا من الأعمال الناجحة التي أصبحت من علامات الغناء العربي، منها: "جرح تاني"، "على بالي"، "مشاعر"، "كلي ملكك"، و"حبه جنة".

عرفت شيرين بتواضعها وصراحتها وصدق إحساسها، مما جعلها محبوبة من جمهور واسع في الوطن العربي، وجعل اسمها دائمًا مرتبطًا بالفن الراقي والمشاعر الصادقة.

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