الثلاثاء 01 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

سرقة سوبر ماركت، تفاصيل مشاهد يتم تصويرها في صقر وكناريا

محمد إمام، فيتو
محمد إمام، فيتو

في إحدى المناطق الشعبية يتواجد الفنان محمد إمام لتصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد “صقر وكناريا” والمشاهد التي يتم تصويرها عبارة عن سرقة سوبر ماركت، بعد مطاردة بعض الرجال له، بسبب عملية نصب قام بها.

ومن المقرر أن يلعب الثنائي إمام وشيكو شخصيتي صديقين كل منهما يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر”.

قصة فيلم صقر وكناريا

يشهد فيلم صقر وكناريا الذي تشارك فيه النجمتان يسرا اللوزي ويارا السكرى بجانب محمد إمام وشيكو، وجود خلافات بينهما حيث تقوم يارا السكرى الشقيقة الصغرى ليسرا اللوزي بتوجيهها بسبب خلافات الأخيرة مع زوجها، ولم تتقبل اللوزي الأمر مما يجعلهما تدخلان في خلافات.

 

 

 

وتلعب يسرا اللوزي خلال أحداث العمل شخصية حبيبة محمد إمام، ويحدث بينهما مشاكل كثيرة بسبب علاقاته المتعددة، وتلجأ لصديقه الذي يلعب دوره شيكو كي يساعدها.

أبطال فيلم صقر وكناريا

وفيلم «صقر وكناريا» من تأليف: أيمن وتار، إخراج حسين المنياوي، ويشارك فيه كل من محمد إمام، وشيكو وانتصار بجانب يارا السكري ويسرا اللوزي.

 

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