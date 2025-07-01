جاب الخلاصة، طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف المستور بعد انتقادات حفل المغرب

فجر الطبيب الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب، مفاجأة بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها بسبب اعتمادها على تقنية "البلاي باك" في حفلها الأخير بمهرجان موازين.

وقال الدكتور نبيل عبد المقصود الطبيب الخاص بالنجمة شيرين عبد الوهاب، إن الظروف الصحية الطارئة التي مرت بها شيرين صباح يوم الحفل التي أثرت كثيرًا في قدرتها على الغناء المباشر، مؤكدًا أن الفنانة فضَّلت الاستمرار والوقوف أمام جمهورها رغم المرض والتعب.

وكشف “عبد المقصود” في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، أن شيرين كانت في حالة صحية ممتازة عند سفرها إلى المغرب قبل الحفل بيومين، وكانت سعيدة جدًّا بالمشاركة في مهرجان موازين.

لكنه أوضح أن شيرين تعرضت صباح يوم الحفل لأزمة صحية بسبب نزلة معوية حادة، وأن الأطباء في المغرب نصحوها بالراحة والاعتذار عن الحفل، لكنها رفضت احترامًا وحبًّا لجمهورها، رغم شعورها بالإجهاد الشديد.

وقدّمت الفنانة شيرين في مهرجان موازين باقة من أشهر أغانيها مثل "حبيبي نساي"، و"على بالي"، و"أنا مش بتاعة الكلام ده"، و"الوتر الحساس"، لكن الأداء باستخدام "البلاي باك" أثار استياء بعض المتابعين الذين رأوا أن الحفل لم يرقَ إلى التوقعات، وهو ما دفع طبيبها الخاص إلى الخروج عن صمته.

وشهد الحفل العديد من المواقف التي وثَّقها الحضور من بينها الاستقبال الحافل الذي حظيت به شيرين عبد الوهاب، ما دفعها للتأثر والبكاء على المسرح، وكذلك اختلال توازنها في أثناء تحركها على خشبة المسرح، حتى كادت تسقط، بالإضافة إلى استجابتها لطلب معجبة بالصعود إلى المسرح، والغناء معها.

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